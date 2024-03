Milieupas in Molenlanden is gekoppeld aan adres, maar wordt persoonlijk verrekend

45 minuten geleden

Nieuws 364 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De milieupas in Molenlanden, die op 1 januari dit jaar van start is gegaan, heeft een chip met een uniek nummer, dat gekoppeld is aan het desbetreffende adres.

Via de belastingapplicatie is dit adresnummer gekoppeld aan de belastingplichtige. Het kan dus niet zo zijn dat na een verhuizing een nieuwe bewoner opdraait voor de kosten die gemaakt zijn door de oude bewoner.

Dat deelt de gemeente Molenlanden mee naar aanleiding van vragen die het CDA hierover gesteld heeft. De partij was op het verkeerde been gezet door een zin die op de milieupas staat. Daar staat: ‘Deze milieupas is gekoppeld aan uw adres. Daarom blijft deze bij verhuizing achter in de woning’.

De milieupas is dus gekoppeld aan het object, concludeerde het CDA. En niet aan de persoon die de pas gebruikt. Die aanname blijkt niet te kloppen, meldt de gemeente.

Bij een verhuizing moet de bewoner zich uitschrijven bij het huidige adres. De belastingplicht voor de nieuwe bewoner kan pas ontstaan vanaf het moment dat hij zich heeft geregistreerd als bewoner van het adres. Het bedrag wat open staat bij de vorige gebruiker wordt nog in rekening gebracht op het moment van wisseling tussen de oude en nieuwe bewoner van het adres. Dit geldt zowel voor koopwoningen als huurwoningen.