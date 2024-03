Theo Jaspers wint in februari bij Fotoclub Molenwaard

vr 1 mrt 2024, 09:31

MOLENLANDEN • Bij Fotoclub Molenwaard heeft Theo Jaspers de maandprijs van februari gewonnen.

Het thema was deze keer ‘Duo’. De winnende foto is genomen vanuit het WeidevogelHuijs in de Alblasserwaard.