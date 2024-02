Akkoord over aankoop deel tuin pastorie voor uitbreiding begraafplaats Hoornaar: kerk krijgt in ruil weiland

HOORNAAR • Om de begraafplaats in Hoornaar uit te breiden, kan de gemeente Molenlanden een deel van de tuin van de naastgelegen pastorie gebruiken. Onderdeel van de deal met de hervormde gemeente is dat de kerk een weiland achter kerkelijk verenigingsgebouw De Kerkbuurt krijgt.

Eerst leken de onderhandelingen hierover op slot te zitten. Het gemeentebestuur zag als oplossing voor het ruimtegebrek op de begraafplaats het aankopen van een deel van de pastorietuin.

Maar het lukte niet om tot een akkoord hierover te komen met de hervormde gemeente.

Vraag om toch nog een keer om tafel te gaan

Er stond al een informatieavond op 12 februari op de planning. Doel daarvan was om met omwonenden en belangstellenden te kijken naar andere mogelijkheden om de laatste rustplaats toch uit te breiden.

Vanuit de kerk kwam echter toch de vraag om nog eens om tafel te gaan. De gemeente schrapte de informatieavond.

Kerk krijgt stuk weiland

Het gesprek leverde een oplossing op. Molenlanden kan een deel van de pastorietuin gebruiken om ruimte te realiseren voor de begraafplaats.

De kerk krijgt, als deel van het akkoord, het stuk weiland achter verenigingsgebouw De Kerkbuurt.

In 2025 is de extra ruimte beschikbaar

Burgemeester en wethouders verwachten dat het uitbreiden van start gaat in 2025 en dat de extra ruimte in de loop van hetzelfde jaar gebruikt kan gaan worden.

Hard nodig, want de prognoses lieten zien dat de Hoornaarse begraafplaats rond 2025-2026 vol zal zijn.