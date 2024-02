• In het huis van Wim van Dijk is één van zijn grootste hobby's terug te zien: vissen.

Markante Wim van Dijk nam afscheid van de gemeenteraad: ‘Ik had vroeger niets met ambtenaren’

34 minuten geleden

Nieuws 161 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

AMEIDE • Wim van Dijk nam tijdens de raadsvergadering van 8 februari afscheid als raadslid. De markante 78-jarige Van Dijk schalde voor het laatst met zijn kenmerkende diepe stemgeluid door de versterkers: “Ik had dit nooit gekund zonder de steun van mijn vrouw, punt uit!”

Tijdens het afscheid richtten ook burgemeester Sjors Fröhlich en fractievoorzitter Govert Versluis van VHL Lokaal zich tot Van Dijk. Beiden omschreven hem als iemand die bloemrijk zijn bijdragen voordroeg tijdens raads- en of commissievergaderingen. Iets wat eenieder die weleens getuige was van zijn optredens kan beamen.

Geestelijk vader van VHL Lokaal

Van Dijk is de geestelijk vader van VHL Lokaal. “Het is mijn kindje” vertelt hij dan ook. “Ik zat in de gemeenteraad in Zederik namens VKG Zederik toen bekend werd dat die gemeente samen met Vianen en Leerdam de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden zou gaan vormen.”

“Vervolgens heb ik mensen van Leerdam 2000 en Lokaal Alert Vianen bij elkaar geroepen om een fusie te onderzoeken. Dit lukte en daarmee waren we de eerste partij in Vijfheerenlanden, voor alle partijen die ook landelijke afdelingen hadden.”

‘We wilden niet bij Utrecht’

“Toch waren we in het begin niet blij dat we bij de provincie Utrecht gingen horen”, vervolgt Van Dijk. “Wij hadden het idee dat we niet goed bij het stadse zouden passen van Utrecht. Toch moet ik daar wel een beetje van terugkomen, eerlijk gezegd. Als ik zie hoe we meetellen binnen deze provincie, kan ik me er nu wel in vinden. Al hebben we daarin ook wel het nodige aan onze burgmeester te danken.”

Ook dit is misschien wel tekenend voor Wim van Dijk. Hij kan fanatiek zijn als het om zijn principes gaat, maar kan het ook toegeven als hij het achteraf niet bij het juiste eind had. Fröhlich omschreef Van Dijk tijdens zijn afscheid als onvoorspelbaar: “Je kan tijdens raadsvergaderingen namelijk begripvol een meelevend zijn, maar er ook met gestrekt been in vliegen.” Van Dijk omschrijft het zelf vooral als ‘eerlijk’.

Ambtenaar

Inmiddels woont Van Dijk al zo’n 50 jaar in Ameide, maar een geboren en getogen Termeier is hij dus niet.

“Ik kom uit het Gelderse en ben geboren en getogen in Bennekom. Later ben ik vanuit Kesteren hierheen verhuisd om vervolgens in diverse functies al ambtenaar te gaan werken. Dat was op zich al bijzonder, want ik had vroeger een regelrechte afkeer van ambtenaren. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik er zelf één werd, zei ze: ‘Ik heb het altijd al geweten. Waar je je het meest tegen verzet, daar beland je mee in bed.’ En zo geschiedde.”

Nieuwe generatie

Van Dijk begon in 2010 met zijn raadswerk voor VKG Zederik. Bijna vijftien jaar later vindt hij het dus tijd om te stoppen als volksvertegenwoordiger. Enerzijds doordat zowel hijzelf als zijn vrouw al langere tijd ziek is, anderzijds doordat hij het tijd vindt om zijn plek af te staan aan een jongere generatie. “En gelukkig is ook die generatie goed vertegenwoordigd binnen VHL Lokaal”, aldus het vertrekkende raadslid.

“Met Shalandra Hitipeuw hebben we een talentvolle wethouder en Thomas Uittenbogaard doet het al enige tijd goed als raadslid. Ook in mijn opvolger, Wayne Hol, heb ik alle vertrouwen. Ik ben blij en dankbaar dat ik zoveel voor de inwoners heb mogen, kunnen en willen doen.”

Puzzelen en op bootreis

En wat Van Dijk zelf dan nu gaat doen? “Ik puzzel ontzettend graag (doorlopers van het moeilijkste niveau), lees veel en samen met mijn vrouw wil graag bootreizen maken als vakantie. Zo hebben we een Rijnreis gemaakt en staat nu de Donau op het verlanglijstje. Ik zou graag nog een keer gaan vissen (Van Dijk was mede-oprichter van HSV Ameide en vroeger een fervent visser) al weet ik niet of dat fysiek nog gaat.”

Bovendien heeft Van Dijk al wel weer de functie van voorzitter van het bestuur van VHL Lokaal aangenomen. “Tja, voorzitter ergens van zijn ligt me nou eenmaal wel. Maar het is maar tijdelijk hoor. Ik krijg het er thuis ook niet doorheen om nou gelijk weer te veel te gaan doen.”