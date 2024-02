• Bas de Groot (SGP) wil een update over de woningbouwplannen in Molenlanden.

SGP wil weten hoe het ervoor staat met woningbouw in Molenlanden

wo 28 feb 2024, 14:50

MOLENLANDEN • Het is tijd voor een actuele versie van het overzicht met woningbouwplannen in Molenlanden, vindt Bas de Groot van de SGP. Het laatste overzicht dateert van ruim drie jaar geleden - december 2020.

De Groot wil weten hoe het ervoor staat met zowel de ‘harde plannen’ als de ‘zachte plannen’ en heeft daarvoor schriftelijke vragen ingediend. Bij harde plannen gaat het om woningbouw waarvoor de procedures zijn doorlopen en bestemmingsplannen zijn gewijzigd, waardoor woningbouw vlot van start kan. Bij zachte plannen zijn procedures nog niet gestart.

Aantal gebouwde huizen

Per dorp en stadje wil de SGP weten welke woningbouwplannen het college heeft voor de komende jaren (2024 tot en met 2029) en hoeveel huizen er de laatste jaren tot en met 2023 zijn gebouwd. Ook wil de partij horen waarom plannen die in 2020 nog op de lijst stonden inmiddels zijn geschrapt of gewijzigd.

Risico’s en kansen

Verder hoort de SGP graag welke risico’s en kansen burgemeester en wethouders zien voor woningbouw, en of die om bijstelling vragen van de kaders voor bijvoorbeeld de woonvisie en het grondbeleid.

Molenaarsgraaf

Tenslotte hebben de staatkundig gereformeerden vragen over het plan om aan de zuidrand van Molenaarsgraaf ongeveer 80 woningen te bouwen. Onlangs werd bekend dat de provincie Zuid-Holland daarvoor (nog) geen groen licht geeft. Het Molenlandse college trekt nu met nog zestien gemeenten aan de bel om de regels te verruimen en toch toestemming te krijgen.

Max 3 hectare

Reden voor het uitblijven van goedkeuring is de provinciale regel dat nieuwe woningbouwlocaties in het landelijk gebied niet groter mogen zijn dan drie hectare. Bas de Groot vraagt het college: ‘Kunt u een update geven over deze ontwikkeling en welke stappen u gaat ondernemen om dit plan er doorheen te krijgen? Want het gaat hier wel om twee dorpen: Molenaarsgraaf en Brandwijk.’