Gabrielle Schilder maakt mensen blij met persoonlijk sieraad

46 minuten geleden

MEERKERK • Een sieraad is altijd een bijzonder cadeau, voor jezelf of iemand anders. Ter herinnering aan een speciale gebeurtenis is weinig zo passend als een gift van goud. Goudsmid Gabrielle Schilder uit Meerkerk maakt van edelmetaal de mooiste tastbare aandenkens.

Een ring die ooit van je moeder was, een ketting of broche van je oma, ze zijn je dierbaar. Gabrielle ontmoet bij ‘Jewels by Gabrielle’ veel mensen die geërfde sieraden koesteren, maar nooit dragen. “Een sieraad moet bij je passen. Daar kan ik voor zorgen en dat is ook wat ik het liefst doe: nieuwe sieraden maken van oud goud. Van trouwringen van overleden ouders bijvoorbeeld. De aanleiding is vaak een bijzonder moment in een mensenleven: de geboorte van een kind, het stoppen met borstvoeding, het overlijden van een dierbare. Of natuurlijk een trouwdag.”

Moedermelk

Gabrielle verwerkt niet alleen goud en edelsteentjes in haar werk. “Voor een moeder die afscheid neemt van een periode van borstvoeding geven, kan ik moedermelk in een sieraad opnemen. Het resultaat ziet eruit als een soort steentje. Ook plukjes haar, de as van een dierbare of vingerafdrukken kan ik verwerken in een ontwerp.”

Elk scheppingsproces begint met een eerste schets. “Daarvoor kom ik bij de klant aan huis. We gaan samen zitten, bekijken voorbeelden, bespreken de wensen en mogelijkheden. Door goed te luisteren kom je een heel eind. Soms moet ik erover nadenken, dan stuur ik later nog schetsen op die we samen bespreken. Zodra we het eens zijn geworden, doe ik een prijsopgave. Als iemand me vertelt wat het budget is, houd ik daar natuurlijk rekening mee. Tijdens het smeden laat ik foto’s zien, zodat de klant het ontstaan van begin tot eind kan zien.”

Lovende woorden

Na voltooiing van het sieraad volgt vaak een ontroerend moment. “Mensen zijn er soms helemaal stil van, of beginnen te huilen. In ieder geval hoor ik veel lovende woorden. Doordat ik klanten bij het proces betrek, is het resultaat echt iets van henzelf en zijn zij altijd blij en enthousiast. Dat maakt mijn vak heel mooi.”

Naast de verhalen en wensen van klanten is ook de natuur een belangrijke inspiratiebron voor Gabrielle. “En de kunst van Salvador Dalí. Ook hou ik van ontwerpen uit de tijd van de Jugendstil. Ik benut de inspiratie die past bij de klant.”

Ervaren en bevlogen

Gabrielle beschikt over ruim twintig jaar ervaring. “Na jarenlang in de juwelierszaak van mijn ouders te hebben gewerkt, ben ik in maart 2023 als zelfstandige begonnen.” Dat ze niet alleen ervaren maar ook bevlogen is, blijkt uit de waardering die ze tijdens haar opleiding kreeg. “Op het ROC Zadkine in Amsterdam, waar ik mijn opleiding tot goudsmid volgde, was ik de beste leerling van het leerjaar 2004-2005. Ik wilde altijd álles weten. Tijdens mijn stage werd mijn begeleider daar bijna wanhopig van!”