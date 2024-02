1000 Fien & Teun-boeken voor het basisonderwijs op Curaçao

25 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENAARSGRAAF/CURAÇAO • Van Hoorne Studios heeft dinsdag 27 februari een mooie stap mogen zetten op Curaçao. Het bedrijf overhandigde 1000 Fien & Teun boeken aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn tijdens een ceremonie in het kabinetsgebouw in Willemstad. Deze boeken zullen verspreid worden over de basisscholen op Curaçao.

In samenwerking met Stichting Biblionef, een organisatie die zich richt op het stimuleren van leesplezier onder kinderen, is de samenwerking met Van Hoorne Studios tot stand gekomen. Stichting Biblionef streeft ernaar om alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, op jonge leeftijd de vreugde van lezen te laten ervaren en hen te inspireren tot levenslange liefhebbers van boeken.

Deze doelstelling sluit naadloos aan bij de missie van Van Hoorne Studios, die zich richt op het eindeloos verblijden en verrassen van kinderen en hun families, en het creëren van geluk binnen deze doelgroep. Door het schenken van de boeken hopen beide partijen bij te dragen aan dit gezamenlijke doel.

Na de schenking van de boeken zal Van Hoorne Studios zich nog langer in blijven zetten op Curaçao. Zo zijn er concrete plannen om in mei en juni van dit jaar shows te organiseren, waarbij Fien & Teun en Woezel & Pip live te zien zullen zijn en kinderen de kans krijgen hun favoriete kinderhelden