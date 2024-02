Open dagen bij Philadelphia Zorg Gorinchem en Leerdam

42 minuten geleden

Nieuws 121 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM/LEERDAM • In de week van 11 tot en met 16 maart openen de cliënten van woon- en dagbestedingslocaties van Philadelphia Zorg in Gorinchem en Leerdam hun deuren voor het publiek.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Zowel mensen die op zoek zijn naar een baan in de zorg of mensen die altijd al wilden weten wie er wonen op een locatie in de buurt. Of mensen die aan de slag willen als vrijwilliger of mensen die een woonlocatie met zorg zoeken.

Locaties die meedoen:

• maandag 11 t/m vrijdag 15 maart van 10:00-14:00: werk- en dagbestedingslocatie Bij de Buren, Drie Koningenstraat 2 in Gorinchem.

• maandag 11 maart van 10.00-15.00 uur: woonlocatieFontein, Gildenweg 76 in Gorinchem.

• donderdag 14 maart en vrijdag 15 maart van 14.00-20.00 uur: woonlocatie Meesplein, Burgemeester Meesplein 43 in Leerdam.

• vrijdag 15 maart van 14.00-21.00 uur: woonlocatie Piazzahof, Banenweg 123 in Gorinchem.

• vrijdag 15 maart tussen 19.00-21.00 en zaterdag 16 maart tussen 10.00-14.00 uur: woonlocatie Glashof, De Glashof 4 in Leerdam.

• zaterdag 16 maart van 11:00-14:00 uur: dagbesteding- en woonlocatie Onderdak en de Wijnkoper, Wijnkoperstraat 78 a/78 in Gorinchem.

• zaterdag 16 maart van 11:00-16:00 uur: woonlocatie Phila Rank, Wijnkoperstraat 90 in Gorinchem.

Philadelphia Zorg biedt meer dan 9.800 cliënten elke dag kansen om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij Philadelphia Zorg, krijgen zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen, te werken, te leren of om te logeren.