Basisschoolleerlingen strijden weer tegen elektronisch afval tijdens de E-waste Race

REGIO • Om het belang van recyclen te benadrukken en het makkelijker en leuker te maken, organiseert Waardlanden van 11 maart tot en met 4 april de E-waste Race. Dat is een wedstrijd voor leerlingen van de basisschool om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen.

Aan deze wedstrijd doen tien basisscholen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden mee. Om de leerlingen goed voor te bereiden, krijgen ze voor de start van de E-Waste Race een inspirerende en interactieve gastles van experts. Ze leren meer over onderwerpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen.

Van bewustwording naar actie

Na de gastles zamelen leerlingen vier weken lang zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten in of brengen deze naar lokale repair cafés voor een nieuw leven. Oude laptops en kapotte keukenmachines belanden vaak ongebruikt op zolder. Wat veel mensen niet weten is dat 95% van de onderdelen van sommige apparaten hergebruikt kan worden.

De E-Waste Race moedigt niet alleen basisschoolleerlingen aan om actief bezig te zijn met recycling, maar ook buurtbewoners. Zij kunnen de leerlingen helpen door elektronisch afval aan te melden op www.ewasterace.nl.

Dan komen de leerlingen aan huis om de spullen op te halen. Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten waar een batterij in zit of met een snoer. Zoals een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges, losse batterijen en losse accu’s vallen niet onder e-waste en mogen dus niet worden ingeleverd, deze kan men gratis inleveren bij de milieustraat.

Strijd tussen tien basisscholen

De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste. De school met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje. In gemeente Gorinchem doen CBS de Regenboog (locatie Retranchement) en KBS Mariëngaarde mee aan de wedstrijd. IKC Merwede, de Wonderwijzer, de Driemaster (locatie Pietersweer) en SmdB de Regenboog nemen deel in Hardinxveld-Giessendam. In Molenlanden maken SmdB de Zaaier en de Eben-Haëzerschool zich op voor de strijd en in Vijfheerenlanden doen SmdB het Fundament en OBS de Springplank dat.

De E-waste Race vindt plaats van 11 maart tot 4 april 2024. De race is een initiatief van Waardlanden en HVC. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij recyclers terecht komt. Vorig jaar werden tijdens de E-Waste Race 22.782 apparaten ingezameld.