Groep 4/5 van De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland verdient 400 euro voor soepbus Leger des Heils

49 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Een verkoopactie van soepstengels, georganiseerd en uitgevoerd door groep 4/5 van De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland, heeft 400 euro opgebracht voor de soepbus van het Leger des Heils.

Iedere groep op basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland spaart jaarlijks voor een goed doel. Groep 4/5 koos er dit jaar voor om dak- en thuislozen in Rotterdam te steunen door te sparen voor het Leger des Heils en dan speciaal voor de soepbus. Veldwerker Eline kwam in de klas vertellen over haar werk en liet de leerlingen meedenken over de vraag hoe het komt dat (jonge) mensen soms op straat leven. Groep 4/5 heeft daarna samen met juf Leah een actie op touw gezet om zoveel mogelijk geld op te halen om dak- en thuislozen een lekker warm kopje soep te kunnen geven.

Hiervoor hebben de leerlingen bij familie en bekenden heel veel pakken soepstengels verkocht. Ook op school in een ochtendpauze staken de kinderen de handen uit de mouwen door soepstengels te verkopen aan leerlingen, juffen en meester. De soepstengels moesten ingekocht worden en ook dat heeft groep 4/5 zelf geregeld. De hele klas bracht een bezoek aan de Albert Heijn en met zes karren vol soepstengels toog de groep weer richting school.

Na het bezorgen van alle bestellingen was daar het moment om de schatkist te legen het geld te tellen. Na een tijdje rekenen kwam de klas op het mooie bedrag van 400 euro. Na de voorjaarsvakantie stond de soepbus klaar bij de school om groep 4/5 te verrassen met een beker heerlijke soep. Juf Leah blikt terug op een mooie actie. “Leerlingen leren iets te doen voor de medemens, maar zijn ondertussen ook bezig met burgerschap, samenwerken, geldrekenen en sociale vaardigheden. Met elkaar een actie houden is ook gewoon heel leuk. Het enthousiasme waarmee kinderen en ouders zich inzetten geeft echt een mooi tintje aan deze groep 4/5.”