Starterslening werkt, raad Molenlanden besluit over voortzetting

25 minuten geleden

MOLENLANDEN • Dertien Molenlandse starters op de woningmarkt maakten sinds 2022 gebruik van de starterslening. Burgemeester en wethouders van deze gemeente vinden dat de lening moet blijven.

De gemeenteraad van Molenlanden besloot in 2022 dat de gemeente starters een beetje moet helpen bij de aankoop van hun eerste huis. Er kwam daarvoor een geldpotje. Het is nu tijd voor een evaluatie: doet de lening wat hij moet doen? Daarnaast is het budget voor de lening bijna op.

Fonds uitgeput

Wie nu op de site van de gemeente naar informatie over de starterslening zoekt, leest dat het fonds inmiddels is uitgeput. Huizenkopers kunnen momenteel geen aanvraag doen.

Extra geld

Wat het college betreft doet Molenlanden 750.000 euro in de kas van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) Tijdens de commissievergadering op dinsdagavond 5 maart besluiten de raadsleden of ze door willen gaan met de starterslening en of ze dit bedrag daarvoor ter beschikking willen stellen.

25 leningen

Met het bedrag van 750.000 euro kunnen 25 leningen worden verstrekt. Dit bij een maximum leenbedrag van 30.000 euro per aanvraag.

Meer vraag

De vraag naar een starterslening is sinds eind 2023 sterk toegenomen. In totaal is er via mail of telefonisch vijftig maal geïnformeerd naar de Starterslening. De verzoeken die leidden tot het aanvragen van de lening zijn daarbij niet meegerekend.

Beheer kost geld

Het beheren van het gestorte budget bij het SVn kost de gemeente geld, maar de leningen zelf worden uiteraard terugbetaald door de gebruikers. De starterslening is een aanvullende hypotheek boven op de gewone hypotheek. Mensen tot en met 40 jaar die hun eerste huis kopen, kunnen ervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

Op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting staat meer informatie over het aanvragen van een lening.