Workshop ‘Onderzoek je stamboom’ in Bibliotheek Giessenburg

45 minuten geleden

GIESSENBURG • Bibliotheek AanZet organiseert op maandag 18 maart van 19.30 tot 22.00 uur de workshop ‘Onderzoek je eigen stamboom’. In deze workshop, die plaatsvindt in de bibliotheek/Dorpskamer van Giessenburg, leren deelnemers meer over stamboomonderzoek.

Welke bronnen gebruik je om je stamboom in kaart te brengen? Hoe gebruik je de computer en het internet daarbij? En hoe verwerk je de gevonden informatie op een gestructureerde manier? De workshop wordt geleid door een deskundige van de Genealogische Vereniging ‘De Stamboom’ uit Sliedrecht. Je krijgt informatie en uitleg, daarnaast is er is tijd om de eerste stappen te zetten in je eigen stamboomonderzoek. Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig en kan gedaan worden via de website of via mailadres rboele@bibliotheekaanzet.nl.

De workshop wordt gegeven in het kader van de Boekenweek, die van 16 tot en met 24 maart gehouden wordt. Het thema van de Boekenweek is di jaar ‘Bij ons in de familie’.