ingezonden mededeling

Het verlies van een dierbare verwerkt ieder op zijn eigen manier

ma 26 feb 2024, 09:36

Nieuws 82 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Iedereen krijgt op een bepaald moment te maken met het verlies van dierbaren in de directe omgeving. In het meest gunstige geval zijn grootouders de eersten die je verliest. Maar het kan natuurlijk ook dat een ouder, broer of zus of een dierbare vriend of vriendin komt te overlijden.

Er zijn geen regels over hoe je moet rouwen. De rouwverwerking kan maanden, soms jaren duren. Ook al gaat het leven van alledag na verloop van tijd weer door, het gemis blijft altijd op de achtergrond.

Rouwende kinderen

Voor kinderen is iemand verliezen door de dood heel ingrijpend. Vaak zijn kinderen bang dat na een overlijden ook anderen dood zullen gaan. Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan. Als een kind een tragisch verlies meemaakt, kan het soms wenselijk zijn om een afspraak met een psycholoog te maken. Een vriendje dat bij een verkeersongeluk om het leven komt, een jongere broer of zus die overlijdt aan een ongeneeslijke ziekte of papa of mama die doodgaan als een kind nog jong is. Het zijn stuk voor stuk dingen waarvan je hoopt dat een kind het niet hoeft mee te maken. Als het toch gebeurt, kun je alleen maar proberen het kind hierin zo goed mogelijk te begeleiden.

Een blijvende herinnering

Als een dierbare overlijdt en wordt gecremeerd dan kun je van de as een aandenken laten maken. Bij Voordeligeashangers.nl kun je mooie assieraden en ashangers bestellen. Hierin wordt een klein beetje as van de overledene gedaan zodat je deze symbolisch altijd bij je kunt dragen. De sieraden zijn zowel geschikt voor mannen als voor vrouwen. Je kunt een ashanger uiteraard ook gebruiken voor de as van een overleden huisdier. Na een crematie zijn er verschillende opties voor de as. Sommige mensen willen deze laten uitstrooien. Dit kun je laten doen door het crematorium. Zij hebben hier meestal een strooiveld voor in de nabijheid van het crematorium. Je kunt in je laatste wil ook vastleggen dat de as boven zee wordt uitgestrooid. Maar ook in dat geval kan er wat van de as worden achtergehouden om in ashangers voor de nabestaanden te verwerken.

Crematie komt steeds vaker voor

De laatste decennia kiezen mensen steeds vaker voor een crematie in plaats van een begrafenis. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Ten eerste hebben nabestaanden geen zorg over het graf van de overledene. Ten tweede is een crematie goedkoper dan een begrafenis. Er zijn immers geen grafrechten en er is geen steen op het graf. Veel mensen vinden het idee om hun stoffelijk overschot te laten cremeren ook prettiger dan dat het metersdiep in de grond verdwijnt. Hoewel het geen fijn onderwerp is, is het natuurlijk wel belangrijk om je wensen met je directe omgeving te bespreken. Zo weten zij wat er moet gebeuren als je overlijdt. Je kunt deze wensen vaak ook vastleggen bij een uitvaartonderneming, zodat ook zij op de hoogte zijn van hoe je het graag zou willen.