Schaatsmiddag van ijsclub Sint Moritz uit Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • IJsclub Sint Moritz uit Giessen-Oudekerk organiseert op zaterdag 9 maart een schaatsmiddag op de kunstijsbaan in Breda.

Leden mogen gratis mee. Niet-leden tot en met 12 jaar betalen 5 euro en ouderen 10 euro. Omdat de overweg bij Hardinxveld-Giessendam is afgesloten zal de bus anders rijden dan gebruikelijk. Het vertrek is om 11.15 uur vanaf het treinstation Hardinxveld-Giessendam, om 11.30 uur vanaf begin Binnendams bij Stuij en Van Dijk, om 11.45 uur vanaf het ijsclubterrein en om 12.00 uur vanaf het Groenplein in Giessen-Oudkerk. Rond 15.45 uur zal er weer worden vertrokken vanuit Breda.

Aanmelden kan tot en met woensdag 7 maart 2024 via ijsclub.sintmoritz@outlook.com (aantal personen, leeftijd en opstapplaats vermelden) of telefonisch of via Whatsapp bij de bestuursleden Leon van der Vlies (06-30111713), Hans Klijn (06-31026058) of Arco Huurman (06-10705281).