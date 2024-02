Kampioenen en jubilarissen bij HSV De Alver uit Giessenburg

38 minuten geleden

Nieuws 124 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • HSV De Alver heeft op vrijdagavond 16 februari haar 57e ledenvergadering gehouden in de Til te Giessenburg, met een grote opkomst van leden en jubilarissen met partner.

Nadat alle verplichte stukken waren doorgenomen was het tijd voor de huldiging van de kampioenen. Als eerste algeheel kampioen van de club is Menno Klop geworden. De woensdagavond winnaar was Glenn Timmer, 2e Mathieu Klop en 3e plaats voor Albert Janssen. De bootcompetitie werd gewonnen door Ernst Hartog, 2e Wijnand van Ooijen en 3e plaats voor Piet van Dijk. De zaterdagwal werd gewonnen door Menno Klop, 2e Albert Janssen en 3e plaats voor Adri Smit. De gezamenlijke zaterdag wal kwam ook een winnaar uit en die was voor Henk Leendertse, 2e Cees van Dijk en 3e plaats voor Albert Janssen.

Ook werden de jubilarissen gehuldigd en kregen allen een speldje met 25, 40, of 50 jaar lidmaatschap.

Voor 50 jaar lid waren drie leden aanwezig, de heer P. Booij uit Wijngaarden, de heer D.P.E. de Haan uit H-Giessendam en de heer W. van Ooijen uit Sliedrecht. Voor 40 jaar waren twee leden, waarvan aanwezig. de heer J.T. Schipper uit Culemborg. Voor 25 jaar waren wel 25 leden, waarvan aanwezig de heer L. Kros. mevrouw M. Stek, J. van Houwelingen, de heer en mevrouw Timmer, allen uit Hardinxveld-Giessendam, mevrouw E.L. Vos en de heer J.C. Zwakhals beiden uit Giessenburg.

Allen kregen hun bijbehorende speld en bloemen.