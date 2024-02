Buitenlanders winnen Wijngaardse spelavond

ma 26 feb 2024, 09:21

WIJNGAARDEN • De dertiende editie van de door de plaatselijke schietvereniging georganiseerde Wingerdse spelavond is gewonnen door de Buitenlanders.

De buitenlanders hadden met Joël de Jongh het darten en met Puck Vrolijk het rummikub gewonnen. Het onderdeel biljarten werd gewonnen door Aart Booij uit het Westeinde. Doordat Hans de Wit het klaverjassen won, benaderde Dorp-Noord de buitenlanders tot op 1 punt. Echter schreef Heidi Tukker namens de mensen van buiten Wijngaarden het Kolonisten van Catan op haar naam. Hierdoor verblijft de grote wisselbeker de komende maanden niet in Wijngaarden.

Er werd nog lang nagepraat in ‘t Wingerds hof over de geslaagde avond. In november zal de volgende editie plaatsvinden.