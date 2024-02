Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos viert 40-jarig bestaan

za 24 feb 2024, 08:00

MOLENLANDEN • Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos houdt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum diverse activiteiten.

De teken-/schilderwedstrijd met als thema ‘De Drie Dorpen’ is inmiddels van start gegaan. Met deze wedstrijd is een geldprijs van 100 euro te winnen.

Iedereen die kan schilderen, tekenen of op andere wijze creatief is, kan nog meedoen. Op de website van de historische vereniging staan de spelregels. Voor de schooljeugd houdt de vereniging ook een activiteit. In februari en maart gaan vrijwilligers op bezoek bij de scholen in de drie dorpen.

Kinderen worden vermaakt met oud-Hollandse spelen en er worden kleurplaten uitgedeeld. Degene die de kleurplaat het mooist aanvult en inkleurt, wint een prijs.

Jubileumdag met historische modeshow

Het hoogtepunt van het 40-jarig jubileum zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart. In het Noorderhuis in Noordeloos laat de vereniging zien wat zij in huis heeft. Doorlopend is uit de collectie een expositie van veertig topstukken zien.

Er worden foto’s en films vertoond uit Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. Er is een genealogiehoek. In ‘Hoe deden we dat vroeger’ kunnen bezoekers zelf dingen doen op de manier zoals dat vroeger werd gedaan.

Er is ook nog de mogelijkheid om op de foto te gaan in de jaren ‘70 hoek en er zijn oud-Hollandse spelletjes. ’s Middags vindt een historische modeshow plaats.

Programma en aanvangstijden

Een uitgebreid programma met de aanvangstijden van de activiteiten volgt en is te vinden op de website. Belangstellenden zijn welkom op 23 maart tussen 11.00 en 17.00 uur.