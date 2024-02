Joop den Besten krijgt onderscheiding Hart voor Molenlanden uit handen van burgemeester Theo Segers

di 20 feb 2024, 12:49

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers reikte vrijdag een Hart voor Molenlanden uit aan Joop den Besten uit Nieuw-Lekkerland.

Hij verraste hem in ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland tijdens het uitdelen van de maaltijden van Tafeltje Dekje.

Bezoekjes aan eenzame ouderen

Joop den Besten zet zich al jaren op verschillende manieren in voor de gemeenschap. Zo is hij al 25 jaar voorzitter van tafeltennisclub Nileta in Nieuw-Lekkerland. Ook doet Joop veel voor de Zonnebloem.

Hij gaat mee op vakantie, verkoopt loten en brengt regelmatig een bezoekje aan eenzame ouderen. Ieder jaar bakt hij op oudejaarsdag traditiegetrouw oliebollen voor de EHBO-vereniging in het dorp. En als hij een stuk gaat wandelen met zijn vrouw raapt hij zwerfafval.

‘Doe iets voor je omgeving’

“Ik doe het niet om een onderscheiding te krijgen, maar ik doe het hiervoor”, reageert Joop en hij legt daarbij zijn hand op zijn hart. “Zo lang het kan, wil ik dit blijven doen.”

Burgemeester Segers: “Ik hoop dat iedereen Joop’s voorbeeld volgt, doe iets voor je omgeving. Daar wordt Molenlanden mooier van.”

Aanmeldingen Hart voor Molenlanden

Iemand aanmelden voor een Hart voor Molenlanden kan via kabinetszaken@jouwgemeente.nl. Meer informatie: www.molenlanden.nl/hart-voor-molenlanden