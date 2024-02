Doorstart voor jaarmarkt Giessenburg: Gondelmarkt staat laatste zaterdag van juni weer op de agenda

di 20 feb 2024, 09:36

GIESSENBURG • De jaarmarkt in Giessenburg, jarenlang een evenement dat duizenden bezoekers uit de omgeving trok, krijgt een doorstart. De laatste zaterdag van juni staan de standhouders klaar bij de sporthal.

De jaarmarkt, ook bekend onder de naam Gondelmarkt, was een begrip in Giessenburg en omstreken. Maar door verschillende redenen verdween de markt van de agenda.

‘Een evenement waar we allemaal naar uitkeken’

Ina de Ruijter van kinderkledingwinkel Speciaal 4 Jou is samen met ansjaevents.nl de kartrekker van de doorstart. “Wij horen al jaren dat het zo jammer is dat er in Giessenburg geen jaarmarkt meer is”, vertelt ze.

“Vroeger was de Gondelmarkt juist het evenement waar we allemaal naar uitkeken. Je zag er weer mensen die je al een lange tijd niet gezien of gesproken had. Dus daarom hebben wij gekeken of wij dit wel konden regelen. Door de corona heeft het alleen wat langer geduurd dan we eigenlijk wilden.”

Groot en veelzijdig aanbod

Er is al een groep standhouders die in juni naar de jaarmarkt komt. “Zij bieden een groot en veelzijdig aanbod aan mooie producten aan. Deels komen zij uit Giessenburg zelf, deels van buiten het dorp.”

Een klimtoren, een bungee trampoline, een stormbaan én een kinderkleedjesmarkt: ook voor kinderen is er van alles te beleven.

“Een ballonnenclown deelt gratis figuurballonnen uit”, vult Ina aan. “Daarnaast presenteren allerlei vereniging uit Giessenburg zich. Voor muziek zorgt onder meer de plaatselijke muziekvereniging, Da Capo.”

‘Naar voren gehaald’

De Gondelmarkt vindt zaterdag 29 juni plaats bij sporthal Giessenhal, aan het Sportplein 2b. “De eerdere edities waren in september. Maar dan zijn er al heel veel markten en is het dus moeilijker om standhouders te trekken. Daarom hebben wij het naar voren gehaald, naar juni, omdat dan de sportcompetities ook voor het grootste deel klaar zijn.”