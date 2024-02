Oorlogsdiorama’s van Rien Hakkesteeg voor het eerst te zien op Hobbybeurs in Noordeloos

NOORDELOOS • De oorlogsdiorama’s van Rien Hakkesteeg zijn 2 maart op de Hobbybeurs in Noordeloos voor de eerste keer te zien.

Een Duitse Tiger-tank staat bij een verwoest huis. Een soldaat is zich net aan het scheren. Achter een kanon zijn lege granaathulzen gegooid. In de woning ligt een piano op zijn kant. Op de balustrade van het balkon zit een raaf.

Mistroostig bladdert het behang. Als je goed kijkt, blijf je nieuwe details ontdekken in de oorlogsdiorama’s van Rien Hakkesteeg. Uren heeft hij geknutseld om de voorstellingen zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken.

‘De oorlog heeft mij altijd geïnteresseerd’

De gepensioneerde vrachtwagenchauffeur begon in de jaren tachtig met zijn hobby. In zijn diensttijd maakte hij via een mede-dienstplichtige voor de eerste keer kennis met oorlogsdiorama’s. Bij het modelbouwen begon hij desondanks eerst met Amerikaanse vrachtwagens, voordat hij de taferelen uit de Tweede Wereldoorlog indook.

Hij koos dit thema niet voor niets. “Die oorlog heeft me altijd geïnteresseerd. Vroeger las ik al de bekende groene boeken van Lekturama.”

Monnikengeduld

De basis van zijn oorlogsdiorama’s zijn modelbouwdozen. De legervoertuigen, kapotgeschoten huizen en personen koopt hij in gespecialiseerde winkels en via internet. Maar: dat is echt alleen het begin. Met monnikengeduld brengt hij overal de kleuren op aan. Een klein kwastje gebruikt hij om de voegen op de muren aan te brengen.

Daarnaast kleedt hij met eigen materialen de omgeving aan. “Restjes hout, gruis en kleine stukjes puin, behangstalen die we bij een bouwmarkt halen, alles om het er zo echt mogelijk uit te laten zien”, legt hij uit.

“Zie je die houten dakspanten die onder de dakpannen uitkomen? Die heb ik er zelf met kleine stukjes hout in gemaakt. Voor de camouflagenetten op de tank heb ik verbandgaas gebruikt. Met wat groene verf is het niet van echt te onderscheiden.”

Vandalistische toer

Om de verwoesting geloofwaardig in beeld te brengen, gaat hij zelfs op de vandalistische toer. Een tram in een oorlogsdiorama over de wanhopige verdediging van Berlijn in 1945 kan er natuurlijk niet spik en span uitzien.

“Daarom heb ik zelf de ruitjes vernield en er stof overheen gedaan. Als je naar binnen kijkt, zie je dat ik er puin in gedaan heb. Net als in de oorlog. De tram was een barrière voor de Russen.”

In de fik gestoken

Dat slopen ging trouwens soms best ver. Met een glimlach: “In de achtertuin heb ik wel eens wat in de fik gestoken, om voor brandschade te zorgen. Maar dat doe ik nu niet meer.” Opvallend is dat hij vrijwel uitsluitend Duits oorlogsmateriaal laat zien.

Toeval?

Ja, eigenlijk wel. Maar: “Ik ben nu ook bezig met een Amerikaanse GMC-legertruck.”

Königstiger

Zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog zorgt er mede voor dat zijn oorlogsdiorama’s de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Rien weet er overduidelijk veel van. “Dit is een Tiger-tank en hier heb ik een Königstiger. Dit is een Jagdpanzer. In dit diorama zie je 88 mm-geschut, dat gebruikt werd als luchtafweer, maar ook om vijandelijke tanks te vernietigen.”

Hij toont op zijn telefoon een oude foto, waarbij een stuk geschut achter een halftrack van een brug af is geraakt. “Daar heb ik een diorama van gemaakt. Via de Facebookgroep van collega-hobbyisten waar ik lid van ben, kreeg ik commentaar: Rien, dit kan helemaal niet. Dat geschut komt uit de Eerste Wereldoorlog. Maar toen ik die foto liet zien, begrepen ze dat het toch klopte. De Duitsers gebruikten op een gegeven moment alles wat nog kon schieten.”

Voor het eerst te zien op Hobbybeurs

Nieuwsgierig geworden? Zaterdag 2 maart zijn de oorlogsdiorama’s voor het eerst buiten zijn huis in Noordeloos te zien: in het Noorderhuis, waar de Dorpskamer de eerste Hobbybeurs houdt. “Dat heb ik aan mijn vrouw te danken”, lacht Rien. “Zij heeft me overgehaald. En nu vind ik het toch wel leuk. Zo heb ik ze al die jaren niet alleen voor mijzelf gemaakt.”

Eerste Hobbybeurs in Noorderhuis



De Dorpskamer in Noordeloos houdt zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur een hobbybeurs in het Noorderhuis. Te zien zijn onder meer kindernaaimachines, poststukken, kaarten uit de Alblasserwaard, miniatuur houten meubels, Tiffany, schilderen met bijenwas en papierknipkunst.



Deelnemers verkopen zelfgemaakte artikelen. Voor kinderen is er een knutselhoek. Er is een koffiehoek. De toegang is gratis.