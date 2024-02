Henja Visser-Boeve per 1 maart nieuwe directeur Stichting Welzijn Molenlanden

MOLENLANDEN • Henja Visser-Boeve is vanaf 1 maart de nieuwe directeur van Stichting Welzijn Molenlanden.

“Haar expertise en opgedane ervaring in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland, bij de Stichting Leergeld en als vrijwilliger onder andere bij haar kerk zijn een waardevolle aanvulling op de kennis en expertise van ons bestaande team”, stelt Meta Carbaat (voorzitter bestuur Welzijn Molenlanden).

“Het maakt haar ook een goede gesprekspartner voor de organisaties waarmee wij samenwerken.”

Mensen die goed in hun vel zitten, zijn sociaal en emotioneel (veer)krachtig

De loopbaan van Henja Visser-Boeve (56) is gericht op het (preventief) ondersteunen van mensen. “Ik ben begonnen als verpleegkundige en via omwegen in binnen- en buitenland ben ik zeven jaar geleden gaan werken bij Leergeld Nederland.”

“Bij alles wat ik heb gedaan, zag ik dat mensen die goed in hun vel zitten sociaal en emotioneel (veer)krachtig zijn. Voor jong tot oud geldt dat zwaardere zorg deels voorkomen kan worden als mensen zich gehoord voelen en in sociaal opzicht kunnen meedoen.”

Die steun of hulp komt volgens Henja Visser onder andere van een welzijnsorganisatie, zoals Welzijn Molenlanden. “Ik zie ernaar uit om samen te werken met regionale organisaties aan de beweging van zorg naar gezondheid en welzijn.”

‘Ik wil de inwoners leren kennen’

De komende tijd zal de nieuwe directeur veel in de gemeente te zien zijn. “Ik wil de medewerkers, het werk, de partners en vooral ook de inwoners leren kennen. Dus probeer ik de eerste periode weinig achter mijn bureau te zitten.”, aldus Henja.

“Ook wil ik aandacht hebben voor het professionele team. Welzijn Molenlanden heeft veel ambitie, het is belangrijk dat de medewerkers met plezier en energie hun belangrijke werk voor de inwoners kunnen doen.”

Welzijn Molenlanden



Welzijn Molenlanden werkt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt. ‘Wij zijn er voor inwoners die het nodig hebben’, stelt de stichting. ‘Dat doen we door het vrijwilligerswerk te ondersteunen, mantelzorgers in de gemeente te ondersteunen vanuit het Steunpunt Mantelzorg en door Jongerenwerk in te zetten (Jong Molenlanden). Wij geloven in de kracht van de mensen en werken veel samen met inwoners, het Sociaal Team en de gemeente.’