Plastic Guerrilla verzamelt vele vuilniszakken met afval bij schoonmaakactie De Avelingen in Gorinchem

ma 19 feb 2024, 07:40

GORINCHEM • Vuilniszak na vuilniszak vulden de vrijwilligers van milieuactiegroep De Plastic Guerrilla (DPG) zaterdagochtend in natuurgebied De Avelingen bij Gorinchem.

Het natuurgebied is na de hoogwaterstand vervuild door afval dat na het hoge water van de afgelopen tijd is achtergebleven in het riet en het griendhout. Dat was goed te merken. De vrijwilligers hoefden in de twee uur die de opruimactie duurde geen moeite te doen om de vuilniszakken gevuld te krijgen.