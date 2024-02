Grote schoonmaakdag op 16 maart in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Diverse hengelsportverenigingen en de Wildbeheereenheden Alblasserwaard Oost en West organiseren op zaterdag 16 maart een actie om de terreinen en watergangen binnen de Alblasserwaard te ontdoen van zwerfafval.

Dit gebeurt in het kader van de jaarlijkse Landelijke Natuurschoonmaakdag. Dat is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Stichting Nederland Schoon.

Aan deze actie doen jaarlijks vele leden en begunstigers van vis-, watersport- en jachtverenigingen mee op basis van vrijwilligheid. Ook de plaatselijke schooljeugd verleent hieraan hun medewerking.

Jaarlijks doet een groep scouts met begeleiders uit Alblasserdam mee.

Mensen die mee willen doen, kunnen zich op zaterdag 16 maart om 08.00 uur melden bij café Boerenklaas te Brandwijk, bij De Stigt in Giessenburg, of nabij de IJsbaan te Alblasserdam. Meedoen door schoon te maken in de eigen omgeving, op eigen initiatief, kan ook op die dag. De actie duurt tot ongeveer 13.00 uur.

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door sponsering van het Waterschap Rivierenland, Reinigingsdienst Waardlanden en de gemeenten Papendrecht Alblasserdam.