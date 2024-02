Leerlingen beleven energieke ochtend tijdens Techniekroute Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Ruim 120 leerlingen uit groep 8 brachten op woensdag 14 februari een bezoek aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute in Nieuw-Lekkerland.

In Brede School het Carillon heette wethouder Piet Vat de leerlingen en hun begeleiders welkom. Een spannende wedstrijd met een zenuwspiraal was het startsein van de ochtend. Daarna vertrok iedereen op de fiets om verschillende technische bedrijven te bezoeken.

Zaadjes planten voor de toekomst

De Techniekroute in Nieuw-Lekkerland wordt al sinds 2016 georganiseerd. Vele bedrijven doen jaarlijks mee en geven de leerlingen vol enthousiasme een inkijkje in hun bedrijf. De leerlingen krijgen zo de kans om kennis te maken met techniek en de dagelijkse praktijk in deze bedrijven.

Dat hier soms een zaadje wordt gepland blijkt bij Jaleco. Een oud-leerling die zelf meedeed met de eerste Techniekroute acht jaar geleden, ontving nu als medewerker van het bedrijf de volgende generatie. Ook bij Bayards loopt een stagiair die ooit bij de Techniekroute kennismaakte met het bedrijf.

Nieuwe gezichten

Dit jaar waren er twee nieuwe deelnemers, De Ridder Technische Dienstverlening en W.A. de Jong autoschade. Bij De Ridder leerden de kinderen alles over warmte en stroom. Met de warmte van een kaars lieten de leerlingen een molentje draaien.

Bij W.A. de Jong mochten de kinderen letterlijk even losgaan op een auto. Ze sloegen er deuken in om deze vervolgens weer uit te deuken en te spuiten.

Blijk van waardering

Veel bedrijven helpen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen bij hun beroepsoriëntatie. Zo worden in de regio naast de Techniekroute ook onderwijsroutes en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Autoservice Lekkerland deed dit jaar voor de vijfde keer mee met de Techniekroute en ontving hiervoor een symbolisch schildje van wethouder Piet Vat als blijk van waardering.

Technische bedrijven gezocht

Op 20 maart is de Techniekroute voor de basisscholen uit voormalig Giessenlanden. Hiervoor is gemeente Molenlanden nog dringend op zoek naar technische bedrijven uit Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Schelluinen, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland of Arkel. Wilt u deze ochtend twee groepen leerlingen ontvangen? Neem dan contact op met Louisa Broens via: 06-46 88 45 38 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.

Op 17 april is het de beurt aan de basisscholen uit Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuwpoort en Goudriaan. Ook in deze dorpen zijn bedrijven van harte uitgenodigd zich aan te melden.