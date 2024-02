Nieuwe aflevering podcast Studio Raadzaal online: ‘Reacties op eerste afleveringen positief’

VIJFHEERENLANDEN • Inwoners betrekken bij de lokale politiek en raadsvergaderingen begrijpelijker maken. Dat zijn doelen waar de gemeente Vijfheerenlanden momenteel hard aan werkt, onder andere met de podcast Studio Raadzaal en het initiatief Gast van de Raad.

“We krijgen positieve reacties op de podcast”, vertelt burgmeester Sjors Fröhlich die Studio Raadzaal na elke raadsvergadering opneemt met presentator Joost-Jan Kool en een telkens wisselende gast. De eerste vijf afleveringen werden in totaal meer dan 1.000 keer beluisterd.

Begrijpelijk maken

“En tussen de mensen die ik erover spreek zitten ook mensen die daarvoor nog nooit een raadsvergadering hadden meegemaakt. In de podcast bespreken we in het kort wat er gebeurd is tijdens de vergadering, wat er opmerkelijk was en wat inwoners merken van de gevolgen van bepaalde beslissingen. We doen dit om de raadsvergadering, die lang duurt en soms wat moeilijk te volgen is, begrijpelijker te maken.”

“Joost-Jan maakte pas een mooie vergelijking. Hij zei: ‘Als je een sport kijkt waarvan je de regels niet kent, is het niet leuk om te volgen. Dat geldt ook voor een raadsvergadering. Als het begrijpelijk wordt gemaakt kan het heel interessant zijn”, aldus Fröhlich.

Gast van de Raad

Een ander initiatief om burgers meer bij de lokale politiek te betrekken is dus Gast van de Raad. Wie zich hiervoor aanmeldt krijgt voorafgaan aan een raadsvergadering tijdens een diner uitleg over de inhoud van raadswerk. De uitleg wordt gegeven door een aantal raadsleden en/of wethouders en griffiemedewerkers. Na afloop van de vergadering wordt er teruggeblikt op wat er besproken is.

Fröhlich: “Dit hebben we nu drie keer gedaan met inwoners en het wordt heel enthousiast ontvangen. We willen dit dan ook doorzetten en hopen nog meer gasten van de raad te mogen verwelkomen.”

Nieuwste aflevering

Na de laatste raadsvergadering van afgelopen maandag is er ook weer een nieuwe podcast opgenomen. Deze is te beluisteren via Soundcloud. Deze keer te gast: SGP-fractievoorzitter Evert Geluk.