Kadeversterking Peursumsche Vliet in Giessenburg: je kunt er wat van vinden

wo 14 feb 2024, 14:47

Nieuws 266 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Waterschap Rivierenland start dit najaar met het versterken van de oostelijk kade langs de Peursumsche Vliet. Dit is de kade tussen de Heideweg en de Peursumseweg in Giessenburg. Het projectplan ligt momenteel ter inzage. Betrokkenen kunnen er wat van vinden.

In het projectplan staat hoe de kade versterkt gaat worden. Naast het op orde brengen van de kade, is er gekeken hoe de inrichting, functie en inpassing verbeterd kan worden. De sloot naast de kade wordt gedempt en verplaatst. De nieuwe sloot krijgt aan één zijde een natuurvriendelijke oever.

Het fietspad op de kade wordt veiliger gemaakt door het te verbreden van 1,9 meter naar 3,0 meter. Het projectplan ‘kadeversterking Peursumsche Vliet’ ligt tot donderdag 21 maart 2024 ter inzage. Men kan de stukken downloaden via: www.officielebekendmakingen.nl.

De kadeversterking is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen. Het heeft als doel een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Alblasserwaard te creëren. De Peursumsche Vliet is de eerste kade die versterkt gaat worden in de eerste fase van de kadeversterkingsopgave. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/a5h.