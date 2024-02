Geert Wilders kiest inwoner Alblasserwaard als nieuwe informateur: Kim Putters uit Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • PVV-leider Geert Wilders wil dat Kim Putters uit Hardinxveld-Giessendam de volgende informateur wordt.

De opdracht aan Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en PvdA-lid, is het zoeken naar een mogelijke vorm van een kabinet.

Kim Putters (1973) is sinds 16 september 2022 voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) i. Daarvoor was hij van 15 juni 2013 tot 1 juni 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hij was van 11 juni 2003 tot 15 juni 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA en hield zich toen onder meer bezig met milieu, zorg en binnenlandse zaken. Tevens was hij raadslid in Hardinxveld-Giessendam. Putters was vicevoorzitter van de PvdA-senaatsfractie en eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer.