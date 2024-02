Voorleeskampioen Laïsha uit Nieuw-Lekkerland leest voor uit ‘Kampioen’

NIEUW-LEKKERLAND • De twaalfjarige Laïsha Meerkerk uit Nieuw-Lekkerland is voorleeskampioen van Molenlanden geworden. Ze mag door naar de provinciale ronde.

“Toen ik hoorde dat er een voorleeswedstrijd op De Wegwijzer kwam, wist ik gelijk dat ik mee wilde doen”, vertelt Laïsha. “Je moet bij het voorlezen letten op het leestempo en pauzes en verschillende stemmen laten horen.”

“Uit de groepen 8 werden zes kinderen gekozen, waaronder ik. Bij de schoolronde zaten we met veel kinderen in de gemeenschapsruimte en iedereen ging hard roepen als je aan de beurt was. Daardoor was ik in het begin erg zenuwachtig, maar later ging het beter en vond ik het leuk. Het was een verrassing toen ik hoorde dat ik gewonnen had!”

Laïsha is de een na jongste van drie broers en twee zussen. Ze wil graag politieagent worden, omdat het een mooi beroep is, waarbij je veel met mensen omgaat. De vakken die ze op school het leukst vindt, zijn gym, spelling en handvaardigheid. Ze houdt onder andere van armbandjes maken, buiten spelen en dansen. En van lezen natuurlijk. Ook gaat ze graag op bezoek bij familie waar ze weleens aan haar tweejarige neefje boekjes voorleest. Verder komt er van voorlezen eigenlijk niet veel, maar des te meer van lezen. Ze houdt van spannende en historische boeken.

Mooie boeken zijn volgens Laïsha ‘De grijze jager’, ‘Weg uit Indië’, en ‘Kampioen’. Met dit laatste boek van Corien Oranje won ze de voorleesronde van Molenlanden. Negen kinderen van verschillende scholen gingen de strijd aan in De Dorpskamer in Giessenburg.

“Ik vond het daar nog spannender dan op school”, vertelt Laïsha, “want ik kende er niemand. Gelukkig mochten mijn vader en mijn twee beste vriendinnen mee. De uitslag was heel spannend. Een meneer zei eerst waarom de winnaar het zo goed had gedaan. Daarna noemde hij eindelijk het boek: Kampioen. Toen wist ik pas dat ik gewonnen had.”

Blij glinsteren Laïsha’s ogen. Tegelijk voegt ze eraan toe: “Ik vind het heel leuk. Maar ook best wel raar dat je dan kan zeggen: Ik ben voorleeskampioen van Molenlanden.”

Janny den Besten