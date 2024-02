Sam Janse laat Bijbel spreken over groene levensstijl

AMEIDE • Respect tonen voor het kunstwerk van God, hoe doe je dat? Over omgaan met de schepping schreef Sam Janse (74) uit Ameide een boekje in vraag-antwoordvorm.

Het boekje ‘Groene catechismus’ biedt richtlijnen voor een groene levensstijl. Ook geeft het antwoorden op vragen die mensen stellen als het gaat over omgaan met de natuur. Als gepensioneerd predikant verzorgt Janse regelmatig lezingen voor kerkelijke groepen. Dan stelt zijn publiek vaak dezelfde vragen.

Klimaatschommelingen

“Mensen vragen me bijvoorbeeld nogal eens of de klimaatproblemen niet vanzelf opgelost worden”, vertelt Janse. “En of het eigenlijk wel een probleem is, omdat we altijd al klimaatschommelingen hebben gehad. Ik geef in mijn boekje informatie over de stand van zaken. En ik belicht de onderwerpen vanuit het geloof. Wat wordt er van ons gevraagd? Wat wordt in de Bijbel tot ons gezegd?”

Oud boek

De Bijbel is een erg oud boek. Kunnen oude teksten ons echt helpen bij de aanpak van problemen als stikstof, klimaatverandering, milieuvervuiling en dierenwelzijn? “Het gaat om een grondhouding: heb respect voor het werk van de Schepper”, zegt Janse. “De schepping is een groot kunstwerk. Respecteren we dat of vernielen we dat?”

Hoop en wanhoop

Janse helpt antwoorden te vinden en wil hoop geven. “Ook wat hoop betreft zitten we in een crisis. Het gevaar is dat mensen die serieus met deze vragen bezig zijn, uitgeput raken. Zij hebben klimaat-rouw, voelen soms wanhoop. Ze vragen zich af: hoe ziet de wereld eruit als mijn kinderen en kleinkinderen groot zijn? Die vragen ken ik zelf ook. Dan is het de grote kunst om als prediker te zeggen: er is hoop. Zonder dat dat goedkoop klinkt.”

Profeten

De Bijbelse profeten zijn een voorbeeld voor Janse. “Zij laten woorden over hoop niet te vroeg klinken. Jeremia en andere profeten spreken over ondergang als mensen denken: ‘het valt wel mee’. En als iedereen denkt: ‘nu is het verloren’, dan spreekt hij over hoop. Als alles ons uit handen valt, durven we dan nog te hopen op de beloften van God?”

Moderne vorm

De vraag-antwoordvorm koos Janse omdat dit een klassieke manier is om iets uit te leggen. “Het is tegelijkertijd een moderne vorm. Ook kranten leggen moeilijke problemen vaak uit aan de hand van een aantal vragen.”

Mensen in crisis

Het verhaal over Noach heeft volgens de Termeise theoloog iets te vertellen aan mensen die in een crisis zitten. “In het verhaal over Noach staat dat God een verbond sluit met alles wat leeft. Staan wij ook in dat verbond of zijn we bezig om dat te saboteren?”

Boekje voor kleinzonen

Janse draagt zijn boekje op aan zijn vier kleinzonen. “De jongste is 8, de oudste 20 jaar. Juist voor hen en hun generatie heb ik dit geschreven.” Lachend: “Kleindochters zijn mij niet gegeven. Anders hadden die natuurlijk ook een exemplaar gekregen.”

Boekpresentatie in kerk

De presentatie van het boekje vindt plaats op zondagavond 25 februari in de Sionkerk in Ameide. Janse overhandigt het boekje dan aan zijn kleinzonen en houdt ‘een groene catechismuspreek’. De bijeenkomst duurt van 18.00 tot 19.00 uur en houdt het midden tussen een kerkdienst en een boekpresentatie. Iedereen is welkom. Na afloop is er koffie en thee.

‘Groene catechismus’ is te bestellen bij de boekhandel en kost 12,99 euro.