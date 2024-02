Jubileumeditie Zuid-Hollandse rundveekeuring op 17 februari in Noordeloos

NOORDELOOS • De Zuid-Hollandse rundveekeuring beleeft op zaterdag 17 februari in Noordeloos een prachtig jubileum. Want: in tijden waarbij de agrarische sector onder druk staat, vindt voor de 25e keer de jaarlijkse provinciale rundveekeuring plaats.

Ter gelegenheid van het jubileum zal er dit keer na de bekendmaking van de kampioenen een kampioensborrel worden gehouden met een hapje en een drankje.

Wintershow

Tijdens deze jubileumeditie zullen opnieuw koeien vanuit de gehele provincie met elkaar de strijd aanbinden om verkozen te worden tot de fraaiste. Zuid-Hollandse melkveehouders schreven de afgelopen periode meer dan 110 koeien in. De Wintershow vindt dit jaar voor de 21e keer plaats in de hallen van De Kuiper Groep aan de Middenweg 7 in Noordeloos.

Vier jaar geleden werd voor het eerst een speciale rubriek gekeurd met koeien die in hun leven al meer dan 50.000 kilo melk hebben geproduceerd. De reacties van inzenders en publiek op deze ‘koninginnenklasse’ waren heel goed. Daardoor komt deze rubriek, voorzien van een speciale prijs, ook dit jaar weer terug. Maar nu zelfs met een hoge minimale levensproductie.

Beste showman

Ook de competitie met bedrijfsgroepen, waarbij deelnemers met drie dieren van hun bedrijf een soort teamwedstrijd houden, zal worden herhaald. Naast een herhaling van de vernieuwingen telt de Wintershow ook gewoon zijn vertrouwde elementen. Voor het negende keer op rij is er weer de competitie voor het winnen van de titel ‘Beste showman van Zuid-Holland’. Jongeren onder de 25 jaar nemen deel aan de competitie voor wie het beste een koe kan presenteren aan de jury: het zogenaamde showmanship. Zo’n vijftien jongeren strijden mee om de prijzen.

Na vele voorbereidingen in de vroege morgen, begint om 09.00 uur de officiële keuring. Aan het eind van de dag zal jury Jaap Jacobi uit het Friese Garijp uit alle kampioenen ook de algemeen kampioene kiezen. Alle inzenders azen tijdens dit hoogtepunt van de keuring op de trofee die hierbij te winnen is. Dat is de welbekende en felbegeerde Piet Pons-prijs. De kampioenskeuring, het meest spannende onderdeel van de dag, begint omstreeks 14.30 uur. Toegang is gratis.