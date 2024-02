Tweedehands kledingbeurs op 5 en 6 april in Giessenburg

GIESSENBURG • Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april wordt een tweedehands kledingbeurs gehouden in de Rank in Giessenburg. Er wordt leuke voorjaars- en zomerkleding verkocht voor dames, heren en kinderen.

De beurs is op vrijdagavond 5 april van 18.00 tot 20.30 uur en op zaterdagochtend 6 april van 09.00 tot 12.00 uur. De volledige opbrengst is voor World Servants Bolivia. Ook is het tweedehandsboekwinkeltje open met een zeer ruim aanbod.

Wie nette, schone dames-, heren- en kinderkleding heeft, kan dat inleveren vanaf zaterdag 25 maart op Kerkhoflaan 17 en bij De Buuf in Giessenburg.