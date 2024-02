Waterdruk grotendeels terug in Streefkerk: Oasen deelt flessen met water uit aan twintig huishoudens die nog geen water hebben

di 13 feb 2024, 10:18

STREEFKERK • Nog twintig woningen in Streefkerk zitten zonder water, nadat in de nacht van maandag op dinsdag een waterleiding in de dijk in Streefkerk lek raakte.

Dat meldt drinkwaterbedrijf Oasen dinsdagochtend. Door het lek zaten zo’n 140 huishoudens zonder water. Inmiddels is de druk grotendeels hersteld. ‘Nog 20 woningen hebben vandaag geen water. Aan deze klanten delen wij flessenwater uit’, deelt Oasen via X mee.

De monteurs van het drinkwaterbedrijf zijn waarschijnlijk tot het einde van de middag aan het werk om het lek te dichten. ‘Het is mogelijk dat de omgeving van Zwanenvliet vandaag af en toe een iets lagere waterdruk ervaart.