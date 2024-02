Plastic Guerrilla vraagt afvalrapers voor opruimactie natuurgebied Avelingen

GORINCHEM • De milieu-actiegroep De Plastic Guerrilla (DPG) houdt zaterdagmorgen 17 februari van 10.00 tot 12.00 uur een afval opruimactie in het natuurgebied De Avelingen. Dit gebeurt in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Het natuurgebied is na de hoogwaterstand vervuild door afval dat na het hoge water van de afgelopen tijd is achtergebleven in het riet en het griendhout.

Iedereen is welkom om te helpen het gebied weer schoon te krijgen voordat de natuur weer gaat bloeien en groeien. Boswachter Ties Ittmann geeft aan blij te zijn met het initiatief van de DPG. “Het is voor ons een hele klus om het gebied weer schoon te krijgen. De Plastic Guerrilla is bekend met opruimacties, dus deze groep vertrouwen de kwetsbare natuur toe in dit mooie gebied.”

Bram van der Wal, frontman van de DPG, geeft aan dat vrijwilligers alleen een paar handschoenen mee hoeven te nemen. Voor verder opruimmateriaal zorgt zijn milieugroep.

“Ooit is de Guerrilla gestart met haar opruimacties in de Avelingen. Er was toen een grote groep vrijwilligers die een berg afval uit het gebied haalden. Ook dat was na hoog water, laten we opnieuw hopen op een even groot succes.”