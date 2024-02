Gemeente Molenlanden start met een vergunningenloket voor de landbouw

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is gestart met een vergunningenloket voor de landbouw. Hier kunnen agrarische ondernemers vragen stellen over hun situatie waar het gaat om stikstofproblematiek of bijvoorbeeld regels van de natuurbeschermingswet.

Veel boeren in de Alblasserwaard willen meer duidelijkheid over de vergunningen voor hun boerenbedrijf. Deze vergunningen zijn vaak gerelateerd aan klimaat, water en natuur en zijn zeer belangrijk voor de toekomst van een agrarisch bedrijf.

Laagdrempelig in gesprek

De agrarische ondernemers uit de Alblasserwaard en de gemeente zijn al lange tijd in gesprek over onder andere de stikstofproblematiek. Er waren boerenbijeenkomsten, diverse boeren werk- en themagroepen en er is met de meeste agrariërs een keukentafelgesprek gevoerd.

Ook was er nauw contact tussen de provincie en gemeente. “In ons gebied stemden de betrokkenen in met 13 uitgangspunten voor een gezamenlijke vervolgaanpak voor de toekomst van de landbouw in de Alblasserwaard”, vertelt wethouder Jan Lock.

“Een van de uitgangspunten is dat alle boeren in de Alblasserwaard gelijkwaardig kunnen nadenken over hun toekomst. Inzicht hebben in hun vergunningssituatie is hiervoor echt noodzakelijk. Het vergunningenloket is een concrete en laagdrempelige stap om hieraan te werken.”

Inzicht in situatie

Elk agrarisch bedrijf en elke vergunningensituatie is anders. Bij het vergunningenloket komt kennis samen en wordt de problematiek per agrarisch bedrijf bekeken. Daar waar niet direct een antwoord paraat is, wordt meegedacht of doorverwezen. Het vergunningenloket gaat ook registreren waar stikstofruimte te kort is of vrijkomt.

Boeren kunnen in contact komen met het vergunningenloket via telefoonnummer 088-7515000 of landbouw@jouwgemeente.nl. De vragen worden dan doorgenomen en waar nodig volgt een afspraak.

Achtergrond

Op 19 september 2023 heeft het college van Molenlanden besloten om een vergunningenloket landbouw op te richten voor een periode tot eind 2025. Het loket is een samenwerking tussen agrarische ondernemers en provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenten in de Alblasserwaard.