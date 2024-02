Geen water voor inwoners Streefkerk na breuk in leiding

ma 12 feb 2024, 22:47

STREEFKERK • De waterdruk viel bij meerdere inwoners van Streefkerk maandagavond weg.

Het ging daarbij volgens drinkwaterbedrijf Oasen om de adressen: Beneden Tiendweg 4, 6B, Boezem 1 t/m 7, burg. Dekkingstraat 26 t/m 51, Dorpstraat 45 t/m 49, Graaf Florisstraat 1 t/m 23, Kostverloren 1 t/m 67, Zwanenpad 4, 6, Zwanenvliet 4 t/m 74 (even).

De oorzaak is een breuk in één van de waterleidingen. Oasen meldt dat monteurs bezig zijn om deze breuk te repareren. Onduidelijk is hoe lang dit gaat duren.

Eerder op de avond had een deel van Streefkerk ook al te maken met een stroomstoring.