Rivas Wijkverpleging vergroot herkenbaarheid, veiligheid en comfort in de Alblasserwaard

ma 12 feb 2024, 16:52

REGIO • Medewerkers van Rivas Wijkverpleging hebben sinds deze week comfortabele winterjassen. Rivas Zorggroep en Breur Groothandel hebben hierbij duurzaam samengewerkt.

Sandra Harsveldt, directeur Rivas Wijkverpleging vertelt: “Door deze nieuwe toevoeging aan onze werkkleding zijn onze medewerkers nu in alle seizoenen goed herkenbaar. Een veilige gedachte voor onze cliënten. Maar ook veilig voor onze eigen medewerkers, die iedere dag door weer en wind op pad gaan en nu door de reflecterende bedrukking ook beter zichtbaar zijn.”

Meer zorg

“Iedere dag zetten we ons in om onze cliënten zo goed mogelijke ondersteuning en zorg te bieden. Het merendeel van onze medewerkers biedt deze zorg aan huis. Zo helpen we bijvoorbeeld met wassen en aankleden. Of we verzorgen een wond na een operatie. Sommige zorg bieden we ook digitaal aan. Bijvoorbeeld door mee te kijken als een cliënt zijn medicijnen inneemt. Voor de cliënt is deze vorm van zorg fijn omdat het meer vrijheid biedt. Voor ons als zorgverlener geldt dat we op deze manier meer mensen zorg kunnen bieden”, vertelt Sandra.