Eben-Haëzerschool in Leerbroek krijgt 745.000 euro extra om ‘eindelijk’ een nieuwe school te kunnen bouwen

ma 12 feb 2024, 15:00

LEERBROEK • De Eben-Haëzerschool in Leerbroek krijgt extra geld van de gemeente ter beschikking om een nieuwe school te realiseren. Na jarenlange plannen, bezwaren en procedures hoopt het bestuur van de school dat in mei van dit jaar de eerste palen de grond in gaan.

Met gejuich en applaus werd het besluit van de gemeenteraad tijdens de vergadering van donderdag ontvangen. De Eben-Haëzerschool krijgt 745.000 euro extra tot zijn beschikking voor een nieuw schoolgebouw. Dit bedrag komt bovenop de 4,9 miljoen euro die de raad al eerder toezegde.

Geschatte kosten met ruim één miljoen euro gestegen

Doordat er bezwaar werd gemaakt tegen de nieuwbouwplannen en dit leidde tot een vertraging van meerdere jaren, blijkt uit nieuwe berekeningen dat de kosten voor een nieuwe school in de tussentijd met ruim één miljoen euro zijn gestegen. Doordat de aannemer en het schoolbestuur een deel van die kosten op zich nemen, hoeft de gemeente niet dit volledige bedrag voor zijn rekening te nemen.

“Dit is écht goed nieuws”, liet een enigszins opgeluchte locatiedirecteur Peter de Jong weten. Samen met twee andere bestuurders was hij aanwezig bij de raadsvergadering van donderdag. “We zijn heel blij dat de raad heeft besloten om akkoord te gaan met de extra financiering, want anders was de toekomst van een nieuwe school weer onzeker geworden.”

44.000 euro voor schoolplein

“Naast de 745.000 euro extra voor de school zijn we ook blij dat we nog 44.000 euro ter beschikking krijgen om de het schoolplein in orde te maken.”

Dat laatste puntje was nog onderwerp van discussie tijdens de vergadering. Het CDA vond samen met VHL Lokaal, PvdA en de SGP dat ook die 44.000 euro nodig is. Na een korte discussie met de overige partijen en de reactie van wethouder Kees Bel dat hij zich ook kon vinden in de extra kostenpost, gingen echter alle partijen akkoord.

De Jong: ‘Mooi dat het zo tot een unaniem besluit is gekomen. Het schoolplein is buiten de schooltijden om voor iedereen openbaar, dus heel het dorp profiteert ervan als er een mooi plein komt te liggen.”

Kleine slag om de arm

Naar verwachting wordt er in mei gestart met de bouw van de nieuwe Eben-Haëzerschool, al houdt De Jong nog een kleine slag om de arm. Tegen de bouwvergunningen kan immers nog bezwaar worden gemaakt én er vindt nog een archeologisch onderzoek plaats. De school moet het middelpunt worden van een volledige nieuwbouwwijk in Leerbroek.