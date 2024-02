Mats Koekkoek en Luca van Herk winnen ToBe Solisten Concours

DORDRECHT/PAPENDRECHT • Pianist Mats Koekkoek (categorie 12 t/m18 jaar) en violist Luca van Herk (categorie t/m 11 jaar) zijn zaterdag de grote winnaars geworden van het 10e ToBe Solisten Concours in het Energiehuis in Dordrecht.

Voor de dertien deelnemers op het podium in het Energiehuis was het een spannende dag. Voor sommige deelnemers was het hun eerste solo optreden op een groot podium. Het publiek heeft genoten van de deelnemers die een grote variatie in muziekstijlen en -stukken speelden. De vakkundige jury heeft de gespeelde werken beoordeeld op presentatie, muzikaliteit, programmakeuze, uitvoering, ritmiek, techniek en toonkwaliteit. In de jury zaten David Prins, onder andere artistiek directeur van Muziektheater Hollands Diep) en Marieke Hopman (artistiek leider Bachfestival).

Er waren geldprijzen te winnen in drie categorieën: t/m 11 jaar, van 12 t/m 17 jaar en vanaf 18 jaar. Luca van Herk heeft naast zijn geldprijs de Codarts prijs gewonnen; een les van een Codarts vakdocent. Joel Scherff (saxofoon) mag met zijn familie naar de voorstelling Bach to the Future tijdens het Bachfestival.

In de categorie t/m 12 jaar was de tweede prijs voor Marenthe van Leeuwen uit Papendrecht op saxofoon en Rozamarie van der Graag uit Groot-Ammers op Harp. Joël Scherff uit Molenaarsgraaf werd derde op zijn saxofoon.