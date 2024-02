Volle zaal geniet van Savonds Als Het Donker Wordt en Chickadee bij Kraaienpop in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In het kader van de festiviteiten rondom 740 jaar stadsrechten voor Nieuwpoort werd zaterdag de tweede editie van Kraaienpop gehouden in Het Arsenaal.

De vele gasten konden genieten van twee bands: Savonds Als Het Donker Wordt en Chickadee. De sfeer zat er vanaf het begin al goed in, want de herkenbare nummers in een eigen jasje van SAHDW waren voor velen een aangename verrassing.

Chickadee zorgde daarna ook voor een goed gevulde dansvloer toen Kim en Marijke samen met de andere bandleden hun op country gebaseerde repertoire lieten weerklinken in Het Arsenaal.

De werkgroep Kraaienpop had voor een toepasselijke aankleding gezorgd met de traditionele blauw-gele kleuren van Nieuwpoort.

Meer foto’s op https://bit.ly/3OHWVUC