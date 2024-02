Ruim 30 nieuwe Waardkenners na nieuwe cursusronde

REGIO • Alle ruim 30 deelnemers van de cursus Waard om te Weten hebben op zaterdag 10 februari hun deelnamecertificaat en het bijbehorende speldje uitgereikt gekregen. Ze hadden met goed gevolg de cursus doorlopen.

Op initiatief van het Historisch Collectief Molenlanden is een aantal jaren terug gestart met een cursus over de historie van de Alblasserwaard. Negen zaterdagochtenden kregen de cursisten een twee uur durende les. Deze werden verzorgd door vakbekwame gastdocenten en vonden plaats op uiteenlopende locaties, die aansloten op de te behandelen thema’s.

Achtereenvolgens waren dat de thema’s archeologie, natuurhistorie, ontginning en water, cultuur, bestuur, de sociale economie, godsdienst, oorlogen en verkeer en vervoer. De reacties na afloop waren op de examenochtend in Noordeloos opvallend positief. Eén van de cursisten merkte daarbij op dat hij ineens anders was gaan kijken naar dingen en zaken die hij voordien zomaar achteloos was gepasseerd.

Het is de bedoeling dat in de komende herfst opnieuw een cursus van start gaat. Doel van de cursus is om te voorkomen dat de kennis die nu bij de oudere inwoners van het gebied aanwezig is, verloren gaat. Die kennis moet worden overgedragen aan een volgende generatie. Voor meer informatie of aanmelding: www.hcmolenlanden.nl of mail naar info@hcmolenlanden.nl.