Dordtse stichting Cypressa ontvangt 500 euro voor wilgen knotten in de Alblasserwaard

ma 12 feb 2024, 08:53

REGIO • Vrijwilligers van de Stichting Cypressa uit Dordrecht hebben op zaterdag 10 februari hulp verleend bij het knotten van wilgen. De knotactie vond plaats aan de Tiendweg bij Boven-Hardinxveld. Cypressa heeft een cheque van 500 euro ontvangen.

Het geld wordt besteed aan de renovatie van het missionaire ziekenhuis in Ekwendeni in Malawi. De polikliniek, de private wing en eventueel het administratiegebouw zijn dit jaar aan de beurt. Ook wordt het sanitair van de oude slaapzalen van de nabij gelegen Blindenschool vernieuwd. Cypressa is in 2008 opgericht vanuit de Bijbelse opdracht om de medemens te helpen

Cypressa heeft de werkzaamheden op 10 februari samen met de vrijwilligers van de Knotgroep De Alblas uit Papendrecht uitgevoerd. De Knotgroep zet zich specifiek in voor het behoud van de knotwilgen die een belangrijke beelddrager zijn in de Alblasserwaard.