Geluidsoverlast in sportzalen? Gemeente Molenlanden is zich van geen kwaad bewust

24 minuten geleden

Nieuws 118 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De sportzalen in de gemeente Molenlanden voldoen aan de normen voor geluidsoverlast. En er zijn geen klachten over binnen gekomen. Zo reageert het gemeentebestuur op vragen die hierover zijn gesteld door de SGP.

Die partij had begrepen dat de sportzaal in het Carillon mogelijk niet voldeed aan de akoestische normen. Bij overschrijding van deze normen kan lawaaidoofheid ontstaan bij gymdocenten en gebruikers.

De gemeente Molenlanden reageert door te stellen dat de sportzaal bij het Carillon is gebouwd in 2012 volgens de toen geldende normen. “Van overschrijding van de akoestische normen is bij de gemeente geen informatie bekend. Er zijn ook tot op heden geen klachten bij de gemeente binnengekomen en er zijn derhalve ook geen metingen verricht.”

Ook vanuit andere sportzalen in de gemeente Molenlanden zijn geen klachten bekend. Er zijn daarom nergens metingen verricht om te kijken hoe het er in de praktijk voorstaat.