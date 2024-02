Hoe blijf je fit als 65-plusser? Vijfheerenlanden wil helpen

VIJFHEERENLANDEN • Ouderen inzicht geven in hun fitheid en ze aan het sporten krijgen. Dat is het doel van fitheidstesten die de gemeente organiseert in samenwerking met Team Sportservice. “Fitte ouderen zijn om meerdere redenen van belang.”

Dat laatste zegt wethouder Kees Bel. “Hoe langer deze doelgroep fit blijft, hoe langer ze zelfstandig kunnen blijven wonen”, licht hij toe. “En dat willen we uiteraard stimuleren. Daarnaast heeft bewegen natuurlijk een sociaal aspect. Er zijn tal van sporten of activiteiten die je niet alleen doet, maar in een groep. Voor eenzame ouderen kan sporten dus leiden tot een regelmatig sociaal uitstapje.”

‘Willen niet met een vingertje wijzen’

“We willen overigens niet met het vingertje wijzen en zeggen: je móét sporten”, benadrukt Bel.

“We spreken dan ook veel meer over ‘bewegen’. Het is belangrijk dat iemand iets doet wat bij hem/haar past. Dat kan dus ook wandelen zijn, al stimuleren we dus wel dat dit dan in groepsverband gebeurd. We zoeken hiervoor de samenwerking op met de verschillende sportverenigingen binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld ook aan walking football, een vorm van voetbal waarin niet gerend wordt.”

Geen zware oefeningen

De fitheidstesten worden uitgevoerd onder deskundige begeleiding. De testen duren een uur en bestaan niet uit zware oefeningen, maar uit eenvoudige opdrachten waarin onder meer het reactievermogen, knijpkracht en de balans worden getest.

Over de inzichten die dit oplevert, wordt vervolgens met de deelnemers gesproken. Tijdens dit adviesgesprek worden de mogelijkheden tot bewegen doorgenomen die hier binnen de gemeente bij passen. De testen zijn vooral bedoel voor mensen vanaf 65 jaar. Aanmelden is verplicht en kan via www.teamsportservice.nl.

Data en locaties fitheidstesten

Donderdag 29 februari: 13:00 – 17:00 bij Laco Sportcentrum in Leerdam

Donderdag 7 maart: 13:30 – 14:30 bij Sporthal de Linde in Meerkerk

Donderdag 14 maart: 10:00 – 14:00 bij Bridgeclub Vianen