Gratis online cursus in Molenlanden voor mantelouders

do 8 feb 2024, 19:39

MOLENLANDEN • Om mantelouders te helpen, organiseert de gemeente Molenlanden een speciale cursus.

Op dinsdagavond 5 maart begint er een nieuwe serie van Mantelouders. Dit zijn losse themabijeenkomsten voor ‘mantelouders’.

Ouders kunnen om verschillende redenen meer zorgen hebben voor hun kind. Er hoeft voor deelname aan de bijeenkomsten geen diagnose bekend te zijn. Ook ouders uit andere gemeenten zijn welkom om aan te sluiten.

Wat zijn mantelouders?

Vanaf dinsdagavond 5 maart zijn er vier losse bijeenkomsten voor ouders die zorgen voor een kind met een chronische ziekte, verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Het gaat om een reeks losse themabijeenkomsten met verschillende onderwerpen gerelateerd aan het zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere ouders.

• Als de toekomst anders wordt staat op dinsdagavond 5 maart centraal: Hoe ga je ermee om dat je kind extra zorg nodig heeft? Wat betekent dit als je kijkt naar jezelf en je eigen toekomst?

• Energie in balans is het onderwerp op dinsdagavond 19 maart: Hoe kun je de energie die je hebt verdelen? En wat kun je doen om meer ontspanning of balans te vinden?

• Raam van tolerantie is het onderwerp op dinsdagavond 2 april: Emoties kunnen eindeloos aanvoelen. Waar komen emoties vandaan en waardoor zijn ze soms extra heftig? En hoe werkt dit bij je kind?

• Mentaal welbevinden gaat het over op dinsdagavond 16 april: Wat is mentaal welbevinden? En welke dingen kun je doen of oefenen om naast pieken en dalen in het leven je oké of comfortabel te voelen?

De digitale inloop is vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur. Het is mogelijk om na afloop nog even na te praten met andere deelnemers. Hulp bij inloggen is mogelijk

De cursus is gratis. Trainers zijn Yvonne Pijnenburg en Nienke Wessels. Voor meer informatie of aanmelden: Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl.