Handtekeningen voor verbeterde kinderopvang in Schelluinen

do 8 feb 2024, 16:04

Nieuws











SCHELLUINEN • In Schelluinen hebben Wasko kinderopvang en de Tilgroep de handen ineengeslagen om de kinderopvangfaciliteiten in de regio te verbeteren.

Kindcentrum Biebelebom, gevestigd naast het Multifunctioneel Centrum Commanderij, heeft veranderingen doorgevoerd binnen de dagopvang.

Daarbij is één groep omgevormd tot een babygroep en een peutergroep. Daardoor ontstond de noodzaak om extra ruimte te vinden voor de buitenschoolse opvang.

Ruimte gevonden bij de buren

Deze ruimte is gevonden bij de buren in het Multifunctioneel Centrum. De buitenschoolse opvang voor de oudste kinderen zal nu worden gehuisvest in een deel van het dorpshuis en de sportzaal.

Deze nieuwe opzet brengt verschillende voordelen met zich mee voor de kinderen en hun ontwikkeling:

• Kinderen kunnen nu nog gerichtere activiteiten aangeboden krijgen die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.

• Peuters zullen ‘s ochtends deelnemen aan de peuterspeelgroep, met als doel een stimulerende en uitdagende omgeving aan te bieden.

• Voor de jongsten in de babygroep creëren we een rustige sfeer waarin vertrouwen, geborgenheid, en zowel emotionele als fysieke veiligheid centraal staan.

Om deze nieuwe samenwerking te formaliseren, hebben Wim van Krugten (directeur-bestuurder van de Tilgroep) en Willem Louridtz (directeur-bestuurder van Wasko) op donderdag 1 februari een contract ondertekend.