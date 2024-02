Informatiemagazine Molenlanden af te halen op diverse locaties

MOLENLANDEN • Akse Media heeft het nieuwe informatiemagazine Molenlanden uitgegeven.

Het magazine is een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de gemeente en er staan interessante artikelen en informatie in over organisaties, verenigingen en bedrijven. Tevens kan men gebruikmaken van de digitale gids, de SmartMap via http://molenlanden.smartmap.nl.

Het informatiemagazine is vanaf 16 februari af te halen op onderstaande locaties. Men kan ook op de SmartMap een bladerbare versie (E-book) van de gids inzien.

Afhaallocaties:

Coop supermarkt, Margrietstraat 1 in Groot-Ammers

Vakantiepark Molenwaard, Bloklandsekade 5 in Ottoland

Bibliotheek AanZet, Groenmarkt 153 in Dordrecht

Dorpshuis DeVijfLelies, Kerkstraat 33 in Streefkerk

T Wingerds hof Wijngaarden, Dorpsstraat 31 in Wijngaarden

MFC De Multistee, Burg. van Slijpestraat 8 in Goudriaan