Sloop voor bouwen nieuwe woningen Park Rietveld in Noordeloos begonnen

NOORDELOOS • Het sloopwerk om de bouw van de nieuwe woningen van Park Rietveld in Noordeloos mogelijk te maken, startte maandag.

Hiervoor tekent de firma Korevaar uit Langerak. Noordeloos krijgt met de nieuwbouw achttien starterswoningen, acht levensloopbestendige woningen, elf eengezinswoningen, zes twee-onder-een kappers en twee vrijstaande woningen.

Van informatieavond naar start bouw

Nog geen twee jaar geleden (april 2022) vond de drukbezochte informatieavond in het Noorderhuis plaats. Daar werden de eerste plannen gepresenteerd. In minder dan twee jaar tijd is het bestemmingsplan goedgekeurd, is de omgevingsvergunning verleend, zijn alle woningen verkocht en is de start van de bouwwerkzaamheden een feit.

‘Het ontwikkelteam heeft zich in deze periode vanaf het begin af aan enorm gesteund gevoeld door de positieve houding van de kopers van de woningen, de gemeente Molenlanden en last but not least de inwoners van Noordeloos’, melden de initiatiefnemers.

Eerste paal half mei

Makelaar Hofstede uit Meerkerk nodigt momenteel de kopers van de woningen uit om de koopovereenkomsten te tekenen. ‘Een bijzonder moment, zeker voor starters op de woningmarkt.’

Na de sloop start civiel aannemer Wallaard uit Noordeloos met het grondwerk. Medio mei gaat de eerste paal de grond in om 45 nieuwbouwwoningen te realiseren. Aannemer ABB uit Sliedrecht start dan met de bouw van de woningen.