ingezonden mededeling

Rouwen, ieder doet dit op zijn eigen wijze

wo 7 feb 2024, 11:26

Rouwen, ieder doet dit op zijn eigen wijze. Er bestaat geen handleiding voor, je zult je eigen weg hierin moeten vinden. Ik kan je bijstaan door in nauwe samenspraak met jou een herinnerings-item te maken waar jij je gevoelens bij kunt uiten en waar je steun en troost uit haalt.



Er zijn vele mogelijkheden om herinneringen om te zetten in een tastbaar herinnerings-item. Gebruik maken van spullen van jouw overleden dierbare, zoals een houten voorwerp of make-up is mogelijk. Ook het eigen handschrift overnemen, de vingerafdruk gebruiken, het verwerken van as of haren zijn voorbeelden van wat onder andere mogelijk is.



Zelf creatief aan de slag gaan, onder mijn begeleiding, is ook een mogelijkheid en helpend in het rouwproces.

Tijdens het eerste dagdeel vertel je je rauwe rouwverhaal en maken we aan de hand daarvan een ontwerp. Het tweede dagdeel brand je zelf je herinnerings-item.



Laagdrempelig kennismaken kan op woensdag 14 februari.

Op die dag staat de liefde voor jouw geliefde centraal. Je bent van harte welkom!

Meer informatie hierover vind je op de website: www.rouwhout.nl.



Ik zie er naar uit je te ontmoeten.

Astrid van der Ham-de Wit

Graafland 16a | 2964 BG | Groot-Ammers | 06-39584833

www.rouwhout.nl | Insta: rouw.hout | FB: Rouw.hout