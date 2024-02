Dertigste editie seniorendagen in Groot-Ammers met 350 bezoekers een groot succes

wo 7 feb 2024, 09:30

GROOT-AMMERS • In het Hervormd Centrum in Groot-Ammers werden afgelopen vrijdag en zaterdag voor de dertigste keer de seniorendagen gehouden. Met ruim 350 bezoekers in de leeftijd 55+ was het een groot succes.

Op drie verschillende momenten werden bijna 300 foto’s van met name het verleden van Groot-Ammers en omgeving getoond en door een vakkundige commissie voorzien van commentaar. Dit commentaar bestond niet alleen uit de locatie, maar de commissie had ook alles op alles gezet om ook de namen te achterhalen van de personen op de foto’s. Waar dit onverhoopt niet was gelukt, werd dit regelmatig vanuit de zaal aangevuld.

Stichting De Oranjevriend verzorgde de koffie, thee, fris en advocaat en bakkerij Van der Grijn had de hapjes bij de koffie geregeld. Al met al werden de senioren van Groot-Ammers dus getrakteerd op een leuke middag en dat werd zichtbaar gewaardeerd. Voor komend jaar staan de seniorendagen alweer gepland voor 31 januari en 1 februari 2025.