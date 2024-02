Folkband Shepherd’s Pie viert haar 12,5-jarig bestaan: ‘We stralen plezier uit’

wo 7 feb 2024, 11:00

Nieuws 195 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Folkband Shepherd’s Pie bestaat dit jaar alweer 12,5 jaar. Een bijzonder jubileum voor de band die Ierse en Schotse songs speelt. “We vinden het echt een prestatie dat we nog voortbestaan en met zo veel plezier op blijven treden.”

12,5 jaar geleden werd Shepherd’s Pie opgericht door een groep oud-leden van het zeemanskoor. Er heerste een behoefte aan het bespelen van instrumenten en de groep deelde één belangrijke interesse: Ierse en Schotse folkmuziek, daar bestaat hun volledige repertoire uit.

Arie de Leeuwerk, één van de zes leden, legt uit: “De Ierse en Schotse folkmuziek gaat bijna exclusief over de geschiedenis van beide landen. Honderden jaren aan onderdrukking wordt erin vertolkt. Dat in combinatie met het muziekspel en de songteksten maakt het een prachtig genre als je het ons vraagt.”

Wisseling van de wacht

Vlak na de oprichting bestond de Folkband uit tien leden. Vorig jaar stopten er twee en kwam er een nieuw bandlid bij. Maar die ‘wisseling van de wacht’ is in dit soort bands is heel normaal, volgens Arie. “Zo gaat dat een beetje in dit soort bandjes. Al is het al acht jaar een redelijk vaste kern met af en toe een kleine verandering.”

Sterker nog, in 2014 hield de band tijdelijk op met bestaan. “Het liep even niet meer lekker. Maar we hebben ons herpakt. Precies op het juiste moment sloot een goede gitarist en zanger zich namelijk bij ons aan. Sindsdien gaat het eigenlijk heel goed. We treden gemiddeld vijftien keer per jaar op. En dat doen we voor volle zalen. Én met heel veel plezier. Dat we dat plezier uitstralen, horen we constant terug van het publiek.”

‘Oude mannetjes’

De band komt oorspronkelijk uit Hardinxveld-Giessendam, daar repeteert de groep ook. Maar er zijn ook bandleden bij uit Giessenburg, Papendrecht, Alblasserdam en zelfs ’t Veld. “We zijn hartstikke oud qua leeftijd, we zijn echt ‘oude mannetjes’, ons oudste lid is 89 jaar oud. We vinden het echt een prestatie dat we nog voortbestaan en met zo veel plezier op blijven treden. We zijn erg trots. Vooral als je bedenkt dat twee leden er al bij de oprichting bij waren.”

De groep heeft de afgelopen 12,5 jaar een hoop bijzondere momenten mee mogen maken. Zo hebben ze drie weekenden, drie jaar achter elkaar op één van de grootste maritieme festivals mogen spelen in Duitsland. “Daar speelden grote artiesten vanuit de hele wereld. En wij, die mannetjes uit de Alblasserwaard, stonden er ook tussen.”

Allemaal verschillend

De naam Shepherd’s Pie gaat verder dan het bekende ovengerecht met gehakt, afgedekt door aardappelpuree. “Shepherds zijn natuurlijk schaapsherders. Wij zien onszelf als een stelletje herder bij elkaar, allemaal verschillend. En Pie slaat op het Ierse gerecht. Sinds het begin noemen we onszelf zo, en we vinden de naam nog altijd heel passend.”

Op 17 februari viert de Folkband het 12,5-jarig bestaan in Hardinxveld-Giessendam met een feestelijke Ierse avond. Dit doen ze in partycentrum ’t Hart. De avond is bijna uitverkocht, maar bestellen kan zolang de voorraad strekt nog bij 0623177111.